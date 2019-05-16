Южные красотки, «лайк» от Сёмина и Игнатьев в шоке от Жамы. Фото победы «Локо»

15 мая в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в ответном матча ½ финала Кубка России «Ростов» принимал московский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



В компенсированное время первого тайма первый гол забил полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, которому ассистировал хавбек Алексей Миранчук.



На 62-й минуте встречи нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов упрочил преимущество гостей в счёте, забив с передачи полузащитника Антона Миранчука.



Первая встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:2. Таким образом, московский «Локомотив» по сумме двух встреч вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Уралом».



Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Локомотив» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Артёма Гусева.