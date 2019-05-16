Жуниньо может стать спортивным директором «Лиона»
Бывший полузащитник «Лиона» Жуниньо Пернамбукано может вернуться в стан французской команды в качестве функционера. Как утверждает L'Equipe, бразилец близок к назначению на должность спортивного директора клуба.
По информации издания, бывший футболист провёл успешные переговоры с представителями «Лиона» и согласовал детали контракта.
Жунинью, будучи футболистом, выступал за «Лион» с 2000 по 2009 год, сыграв 338 матчей, в которых забил 99 голов и сделал 63 голевые передачи.
«Лион», набрав 66 очков, занимает третье место в турнирной таблице французского национального чемпионата. В следующем туре «Лион» 18 мая на своём поле сыграет с «Каном».
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