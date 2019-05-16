Главный тренер «Аталанты» раскритиковал судейство в финале Кубка Италии

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини раскритиковал судейство в финальном матче Кубка Италии с «Лацио» (0:2). Он обратил внимание на эпизод в середине первого тайма, когда защитник римлян Баштуш рукой заблокировал мяч. К тому моменту на его счету уже была жёлтая карточка.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
«Мы принимаем поражение, у «Лацио» очень хорошая команда, игра была равной, но этот инцидент неприемлем. Может быть, не выиграли бы и в случае назначения пенальти, но это очень ужасно. Исход встречи решался в конце, и этот пенальти, не говоря о Баштуше, который уже висел на карточке, изменил бы ход матча.
Должны использовать VAR только тогда, когда это удобно? Это пенальти и красная карточка. Это позор! Объясните мне, почему это произошло? Единственное возможное оправдание – у них отключили свет, и они не увидели этот момент.
Уже на 25-й минуте был бы пенальти, а соперник остался бы в меньшинстве. Вы заставляете ехать 21 тысячу человек и просто смеётесь над ними», — цитирует итальянского специалиста Football Italia.
- 16 мая 2019
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