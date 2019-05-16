Гол на 1-й минуте – в видеообзоре матча ПСВ – «Хераклес»

В заключительном туре чемпионата Нидерландов ПСВ дома взял верх над «Хераклесом» — 3:1.

Гости отличились уже на 1-й минуте, с передачи Силвестера ван дер Ватера забил Джоуи Конингс. На 32-й минуте защитник «Хераклеса» Вут Дросте сразал мяч в свои ворота. В начале второго тайма хозяева повели благодаря точному удару Ника Виргевера. Точку в матче на 89-й минуте поставил Дониелл Мален, результативной передачей отметился Люк де Йонг.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

ПСВ одержал четвёртую победу в пяти матчах и стал серебряным призёром чемпионата Нидерландов, отстав от «Аякса» на три очка. «Хераклес» потерпел третье поражение кряду и расположился на седьмой позиции с 48 баллами. Он сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу Европы