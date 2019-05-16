Брат Дибалы: Пауло не единственный, кто покинет «Ювентус» летом

Брат нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибалы Густаво рассказал о вероятности ухода форварда из клуба.



«Большая вероятность, что Пауло уйдёт из «Ювентуса», ему нужны перемены. Не могу сказать, куда он перейдёт, но есть большая вероятность, что уйдёт из этого клуба. Он не чувствует себя здесь счастливым, многим другим игрокам тоже некомфортно в «Ювентусе». Он будет не единственным, кто покинет клуб летом.



Роналду? Криштиану – выдающаяся личность, у Пауло никогда не было с ним проблем, у них хорошая взаимосвязь. Были недопонимания тактического плана, но у них всё-таки схожие позиции», — цитирует брата Дибалы Football Italia со ссылкой на радио-шоу Futbolemico.



25-летний Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 28 матчах итальянского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (один — с пенальти). На счету нападающего также шесть результативных передач. Контракт игрока с туринским клубом действителен до лета 2022 года.

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