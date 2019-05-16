Барриос – в расширенном составе сборной Колумбии на Кубок Америки – 2019

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вошёл в расширенный состав сборной Колумбии на Кубок Америки — 2019, который пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля, сообщается в официальном «твиттере» национальной команды.



Вратари: Давид Оспина («Наполи»), Альваро Монтеро («Депортес Толима»), Камило Варгас («Депортиво Кали»), Алдайр Кинтана («Атлетико Уила»), Диего Новоа («Ла Эквидад»), Эдер Чоу («Патриотас»);



Защитники: Фелипе Агилар («Сантос»), Джейсон Мурильо («Барселона»), Давинсон Санчес («Тоттенхэм»), Йерри Мина («Эвертон»), Кристиан Сапата («Милан»), Джон Лукуми («Генк»), Элибелтон Паласиос, Дейвер Мачадо (оба — «Атлетико Насьональ»), Сантьяго Ариас («Атлетико»), Луис Орехуэла («Крузейро»), Кристиан Борха («Спортинг» Лиссабон), Вильям Тесильо («Леон»), Франк Фабра («Бока Хуниорс»);



Полузащитники: Густаво Куэльяр («Фламенго»), Хорман Кампузано («Бока Хуниорс»), Рауль Лоаиза («Сан-Лоренсо»), Виктор Кантильо («Хуниор»), Вильмар Барриос («Зенит»), Джефферсон Лерма («Борнмут»), Эдвин Кардона («Пачука»), Хуан Куадрадо («Ювентус»), Матеус Урибе («Америка»), Хамес Родригес («Бавария»).



Нападающие: Яйро Морено («Леон»), Луис Диас («Хуниор»), Йимми Чара («Атлетико Минейро»), Андерс Ибаргуэн («Аиерика»), Рохер Мартинес («Америка»), Луис Муриэль («Фиорентина»), Карлос Бакка («Вильярреал»), Дуван Сапата («Аталанта»), Радамель Фалькао («Монако»), Рафаэль Борре («Ривер Плейт»), Себастьян Вилья («Бока Хуниорс»).

На групповом этапе Колумбия сыграет с Аргентиной, Парагваем и Катаром.