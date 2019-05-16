СМИ: «Челси» решил вернуть Игуаина в «Ювентус»

Руководство «Челси» приняло решение вернуть нападающего Гонсало Игуаина в «Ювентус» по окончании нынешнего сезона. С января форвард, выступавший за лондонский клуб на правах аренды, сыграл 21 матч и забил лишь 5 голов.



В соглашение между клубами есть опция продления аренды на следующий сезон, либо выкуп футболиста, однако ни тем, ни другим «Челси» пользоваться не намерен, сообщает Daily Mail.



Отмечается, что решение по этому вопросу уже принято и не будет изменено, независимо от того, сможет ли «Челси» добиться отмены трансферного запрета. В то же время в «Ювентусе» не особо рассчитывают на Игуаина и будут пытаться найти для игрока, контракт с которым действует ещё два года, новый клуб.

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