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На Украине назвали лучшего игрока и тренера 2018 года

На Украине назвали лучшего игрока и тренера 2018 года
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник «Шахтёра» Марлос получил приз «Лучшему футболисту Украины 2018 года». Торжественная церемония награждения «Футбольные звёзды Украины» состоялась на «Славутич-Арене» в Запорожье перед началом финального матча за Кубок страны.

Победителей в каждой номинации определяли тренеры, игроки и футбольные эксперты. Марлос стал победителем премии второй год кряду.

«Я счастлив и горд, что становлюсь победителем в номинации второй раз подряд. Для меня очень важно, что это признание не только журналистов, но и тренеров и футболистов украинских клубов. Хочу поблагодарить всех. Для меня это большая честь!» – цитирует Марлоса пресс-служба «Шахтёра».

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб получил приз «Лучшему тренеру Украины 2018 года». Вернидуб уже признавался лучшим тренером Украины в 2016 году.

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