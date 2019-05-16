На Украине назвали лучшего игрока и тренера 2018 года

Полузащитник «Шахтёра» Марлос получил приз «Лучшему футболисту Украины 2018 года». Торжественная церемония награждения «Футбольные звёзды Украины» состоялась на «Славутич-Арене» в Запорожье перед началом финального матча за Кубок страны.



Победителей в каждой номинации определяли тренеры, игроки и футбольные эксперты. Марлос стал победителем премии второй год кряду.



«Я счастлив и горд, что становлюсь победителем в номинации второй раз подряд. Для меня очень важно, что это признание не только журналистов, но и тренеров и футболистов украинских клубов. Хочу поблагодарить всех. Для меня это большая честь!» – цитирует Марлоса пресс-служба «Шахтёра».

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб получил приз «Лучшему тренеру Украины 2018 года». Вернидуб уже признавался лучшим тренером Украины в 2016 году.