«Ливерпуль» заинтересован в трансфере Винисиуса

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении форварда «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает Don Balon. По информации издания, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан в следующем сезоне не рассчитывает на него, а сам игрок не хотел бы занять место на скамейке запасных. В то же время бразилец не намерен уходить из «Реала». По окончании Кубка Америки – 2019 он собирается встретиться с Зиданом и президентом клуба Флорентино Пересом, чтобы обсудить свою роль в клубе.

«Ливерпуль» намерен сделать Винисиусу заманчивое предложение. Также в его трансфере проявляли заинтересованность «Бавария» и дортмундская «Боруусия».

18-летний футболист провёл 17 матчей за основную команду «Реала» в чемпионате Испании, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Мадридский клуб после 37 туров занимает третье место в таблице Примеры.