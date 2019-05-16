«Барселона» готова платить Гризманну € 17 млн в год
«Барселона» готова платить нападающему Антуану Гризманну, который ранее объявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона, зарплату в размере € 17 млн в год, сообщает L'Equipe.
Издание отмечает, что каталонский клуб собирается в ближайшее время решить вопрос по неустойке французского футболиста. Напомним, сумма отступных за Гризманна по контракту с «Атлетико» составляет € 200 млн, однако с 1 июля текущего года она снизится до € 120 млн.
Гризманн выступает в составе «Атлетико» с 2014 года. Вместе с мадридским клубом Антуан выиграл три трофея, в том числе Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 36 матчах испанской Примеры, в которых отметился 15 голами и 9 результативными передачами.
Гризманн уведомил «Атлетико», что не будет выступать за клуб в следующем сезоне
- 16 мая 2019
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
13:58
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:18
-
12:13
-
12:03
-
11:57
-
11:48
-
11:40
-
11:25
-
11:23
-
11:04
-
11:00
-
10:48
-
10:36
Партнерский контент