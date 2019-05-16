«Барселона» готова платить Гризманну € 17 млн в год

«Барселона» готова платить нападающему Антуану Гризманну, который ранее объявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона, зарплату в размере € 17 млн в год, сообщает L'Equipe.

Издание отмечает, что каталонский клуб собирается в ближайшее время решить вопрос по неустойке французского футболиста. Напомним, сумма отступных за Гризманна по контракту с «Атлетико» составляет € 200 млн, однако с 1 июля текущего года она снизится до € 120 млн.



Гризманн выступает в составе «Атлетико» с 2014 года. Вместе с мадридским клубом Антуан выиграл три трофея, в том числе Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 36 матчах испанской Примеры, в которых отметился 15 голами и 9 результативными передачами.