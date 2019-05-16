Лапорта: думаю, что фанаты «Барселоны» против перехода Гризманна
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о возможном переходе в каталонский клуб французского нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
«Я думаю, что большинство болельщиков „Барселоны“ выступают против перехода Гризманна, в том числе из-за его завышенной стоимости. Есть и другие хорошие футболисты, которые могут играть на таком же уровне.
Впрочем, если трансфер состоится, то все фанаты поддержат его так же, как было со всеми остальными футболистами, которые переходили в «Барселону», — приводит слова Лапорты Marca.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова заплатить € 120 млн, которые прописаны в контракте 28-летнего Гризманна в качестве отступных. Но для покупки француза каталонцам придётся продать нескольких игроков.
«Барселона» нуждается в € 190 млн, чтобы купить де Йонга, де Лигта и Гризманна
- 16 мая 2019
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