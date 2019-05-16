Ривалдо: думаю, хорошее предложение из Испании может быть Гвардиоле интересно

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.
«Когда я играл вместе с Гвардиолой, то он говорил, что в будущем станет тренером. Но я никогда не думал, что он будет настолько хорош и добьётся успеха в каждом клубе, в котором работал.
Пеп всегда проявлял амбиции стать тренером, и я могу только порадоваться тем, как у него всё складывается. Без сомнения, он является одним из лучших тренеров в мире. У него есть особый способ взаимодействия со своими игроками.
Конечно, когда вы хорошо работаете, другие ведущие клубы начинают интересоваться вашими услугами. Я верю, что у Пепа будут варианты летом. Несмотря на то что он всем доволен в «Манчестер Сити», возможно, хорошее предложение от испанского клуба могло бы заинтересовать его.
Я говорю это, потому что Гвардиола не любит находиться вдали от своей семьи и друзей. Он любит проводить с ними время, поэтому его возвращение в Испанию возможно", — приводит слова Ривалдо Betfair.
- 16 мая 2019
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