Зинченко: для меня Кубок Англии так же важен, как и Премьер-лига

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии против «Уотфорда».



«У них есть очень хорошие футболисты, особенно в линии атаки. Мне нравится, как они играют, нравится работа их тренера. Нам будет нелегко, но в каждой игре мы должны показывать, чего мы стоим. Это удивительное чувство, когда играешь на этом стадионе в финале и борешься за титул. Финал — это всегда особенный матч. Для меня Кубок так же важен, как и Премьер-лига. Не знаю, какое мнение у других футболистов, но для меня именно так. Это мечта», – цитирует Зинченко Independent.



Финал Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Уотфордом» состоится 18 мая. Начало встречи — в 19:00 мск.

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