У Кавани угнали автомобиль стоимостью около € 200 тыс.
Уругвайский нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани стал жертвой автоугонщиков. Об этом сообщает L’Equipe.
По данным источника, у форварда угнали автомобиль Range Rover Autobiography стоимостью около € 200 тыс. Полиция смогла оперативно найти машину. Угонщик был арестован.
Напомним, что за последний год преступники обворовали дома игроков «ПСЖ» Эрика Шупо-Мотинга и Тьяго Силвы.
32-летний Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 17 забитых мячей (4 — с пенальти), а также отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с парижским клубом действует до лета 2020 года.
«ПСЖ» рассматривает шесть кандидатов на замену Кавани
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