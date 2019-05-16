Владелец «Чайки»: «Урожай» включил админресурс, видимо, серьёзная банда работает

Владелец «Чайки» из села Песчанокопское Андрей Чайка отреагировал на обвинения по поводу договорного характера матча с «Черноморцем» в рамках 27-го тура первенства ПФЛ в зоне «Юг».
Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что матч между «Чайкой» и «Черноморцем» будет проверен правоохранительными органами относительно его договорного характера.
«Просто кошмар! Не знаю, как можно такое говорить. Наверное, какая-то серьёзная банда работает. Имею в виду конкурента в борьбе за выход в ФНЛ „Урожай“? Конечно. Включение административного ресурса? Ну а что это ещё? Все знают, кто там работает и как они работают.
У нас в Премьер-Лиге иногда совершают такие ошибки, что не дай бог. Но, думаю, если Дюков проявляет такую инициативу в ПФЛ, то это не просто так, на мой взгляд. Думаю, у него были дела намного важнее, чем разбирать нашу ситуацию. Самое интересное: почему никто не говорит, что в матче с Пятигорском мы забили чистейший гол, но его отменили? А еще, что нам не дали чистейший пенальти, при этом судья получил за матч „четыре“? Никто же не обращает на это внимание.
Почему, когда мы играем с „Черноморцем“ на выезде, два раза не дают чистый пенальти, все это признают, арбитру ставят двойку, а он опять судит уже в следующем туре!? Почему вдруг Майкоп пропускает от „Урожая“ на последней секунде после корявого удара? Почему „Урожай“ всё время бьёт пенальти, в каждой игре? Почему все матчи выигрываются со счетом 1:0, а голы забиваются на последних минутах? Совпадение какое-то! Только что-то в РФС это неинтересно. Наверное, теперь нет других проблем в футболе, как футбольный клуб „Чайка“, — цитирует Чайку „Спорт-экспресс“.
- 16 мая 2019
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