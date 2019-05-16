Кураньи: назначение Цорна – большая удача для «Спартака»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи, оказавшийся в московском клубе при участии Томаса Цорна, который недавно был назначен генеральным директором «Спартака», отреагировал на эту новость.
«Вот это новость! Обязательно поздравлю его сразу после нашего интервью. Мы в очень хороших отношениях, считаю, что назначение Томаса – большая удача для «Спартака». Он отлично знает как российский, так и мировой футбол. Действительно, в своё время Цорн сделал всё для моего перехода в «Динамо», его роль была ключевой. Уже после того трансфера можно было сказать: Томас отлично разбирается в футболистах», — цитирует немца «Спорт день за днём».
В апреле было объявлено, что «Спартак» по окончании сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
- 16 мая 2019
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