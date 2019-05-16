«Кристал Пэлас» готов продать Заха за € 90 млн

Ивуарийский нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, лондонский клуб готов продать футболиста за € 90 млн. Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», а также китайские клубы. Сам игрок хочет выступать за клуб, который будет участвовать в Лиге чемпионов.

26-летний Заха является воспитанником «Кристал Пэлас». В 2013 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед», но через некоторое время вернулся в родной клуб. В нынешнем сезоне ивуариец принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором 10 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач.