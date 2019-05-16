Студенты ростовского РИНХ выиграли турнир Первой группы НСФЛ в Москве

С 13 по 15 мая в Москве состоялись матчи 11-го межрегионального турнира Первой группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2018/19. На стадионе «Московский» сыграли сборные Московского педагогического государственного университета, Пермского государственного национального исследовательского университета, Ростовского государственного экономического университета РИНХ (Ростов-на-Дону) и Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева (Чебоксары).
Победителем турнира стали футболисты РГЭУ (РИНХ). Ростовчане набрали 7 очков и впервые в дебютном сезоне выиграли межрегиональный тур НСФЛ. 12-й турнир Первой группы НСФЛ пройдёт с 27 по 29 мая в Туле. В нём примут участие команды МПГУ (Москва), КНИТУ-КАИ (Казань), КГТУ (Калининград) и ТулГУ (Тула).
Результаты матчей:
ПГНИУ (Пермь) — РГЭУ (РИНХ) (Ростов-на-Дону) — 1:1
МПГУ (Москва) — ЧГПУ (Чебоксары) — 5:0
ЧГПУ (Чебоксары) — ПГНИУ (Пермь) — 0:6
МПГУ (Москва) — РГЭУ (РИНХ) (Ростов-на-Дону) — 1:2
МПГУ (Москва) — ПГНИУ (Пермь) — 2:1
ЧГПУ (Чебоксары) — РГЭУ (РИНХ) (Ростов-на-Дону) — 5:12.
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