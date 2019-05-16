«Арсенал» подверг критике УЕФА из-за проведения финала Лиги Европы в Баку

Лондонский «Арсенал» недоволен тем, что финал Лиги Европы состоится в Баку.

«Все в «Арсенале» рады выходу в финал Лиги Европы УЕФА и с нетерпением ждут матча с «Челси» в среду, 29 мая.



Тем не менее мы крайне разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может предоставить «Арсеналу» максимум 6000 билетов на стадион вместимостью более 60 тыс. человек. Время покажет, смогут ли даже 6000 болельщиков «Арсенала» посетить матч, учитывая, насколько сложным является подобное путешествие.



У нас 45 тыс. обладателей абонементов, и пропустить матч такому числу поклонников из-за того, что УЕФА выбрал место проведения финала с таким ограниченным транспортным обеспечением, просто неправильно. Реальность такова, что любой клуб, который дошёл бы до финала, не смог бы удовлетворить спрос со стороны фанатов.



Мы получили много жалоб от наших поклонников по этому поводу и полностью разделяем их опасения.



От имени наших болельщиков мы хотели бы понять критерии, по которым выбираются места проведения финальных матчей, а также как при этом учитываются требования фанатов.

Мы настоятельно призываем УЕФА учитывать логистику и пожелания болельщиков при будущих выборах мест проведения финалов, так как произошедшее в этом сезоне является неприемлемым и не должно повториться. Мы будем рады присоединиться к любым будущим дискуссиям, чтобы избежать повторения подобной ситуации», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте английского клуба.