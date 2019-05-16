Агент Бекао: не будем говорить с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры

Фернандо Терчейро, агент бразильского защитника ЦСКА Родриго Бекао, рассказал, как проходят переговоры о подписании контракта его клиента с российским клубом.



«Ситуация с Родриго следующая: на данный момент у нас пока нет соглашения по зарплате с ЦСКА. Однако мы не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами. ЦСКА открыл окно в Европу для Бекао, поэтому клуб заслуживает нашего уважения. Мы намерены остаться в ЦСКА, но как всё будет — посмотрим», — сказал Терчейро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что 23-летний Бекао получил выгодное предложение от «Удинезе» и может перейти в итальянский клуб.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых получил восемь жёлтых карточек.