Поле стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей РПЛ

Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков сообщил, что поле на новом стадионе московского «Динамо» допущено к проведению матчей в Российской Премьер-Лиге.

«Поле стадиона «Динамо» допущено. Матч с «Арсеналом» пройдёт там. Службы там ещё работают, но мы всё посмотрели. Никаких нареканий у комиссии, которые могли помешать проведению матча, не возникло», — сказал Зорков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что стадион «Динамо» реконструировался с 2008 года. Ранее из-за неудовлетворительного состояния поля все домашние встречи московского клуба были перенесены на стадион «Арена Химки», хотя изначально планировалось открыть новую арену 10 марта матчем «Динамо» — «Спартак».