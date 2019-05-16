Поле стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей РПЛ
Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков сообщил, что поле на новом стадионе московского «Динамо» допущено к проведению матчей в Российской Премьер-Лиге.
«Поле стадиона «Динамо» допущено. Матч с «Арсеналом» пройдёт там. Службы там ещё работают, но мы всё посмотрели. Никаких нареканий у комиссии, которые могли помешать проведению матча, не возникло», — сказал Зорков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, что стадион «Динамо» реконструировался с 2008 года. Ранее из-за неудовлетворительного состояния поля все домашние встречи московского клуба были перенесены на стадион «Арена Химки», хотя изначально планировалось открыть новую арену 10 марта матчем «Динамо» — «Спартак».
Комиссия РПЛ проверит поле стадиона «Динамо» 16 мая
- 16 мая 2019
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