Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Поле стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей РПЛ

Поле стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Заместитель генерального директора РФС Александр Зорков сообщил, что поле на новом стадионе московского «Динамо» допущено к проведению матчей в Российской Премьер-Лиге.

«Поле стадиона «Динамо» допущено. Матч с «Арсеналом» пройдёт там. Службы там ещё работают, но мы всё посмотрели. Никаких нареканий у комиссии, которые могли помешать проведению матча, не возникло», — сказал Зорков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что стадион «Динамо» реконструировался с 2008 года. Ранее из-за неудовлетворительного состояния поля все домашние встречи московского клуба были перенесены на стадион «Арена Химки», хотя изначально планировалось открыть новую арену 10 марта матчем «Динамо» — «Спартак».

Комиссия РПЛ проверит поле стадиона «Динамо» 16 мая
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент