Адвокат Мамаева: Павел абсолютно спокоен перед апелляцией

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал об эмоциональном состоянии своего подзащитного перед апелляцией.
«Кокорин и Мамаев будут находиться в СИЗО до рассмотрения апелляционной жалобы. Павел сейчас абсолютно спокоен и рассчитывает на то, что апелляционная инстанция уже окончательно учтёт все доводы стороны защиты и примет более справедливое законное решение», — приводит слова Бушманова сайт телеканала «360».
Также адвокат сообщил, что хавбек продолжает поддерживать спортивную форму и надеется продолжить карьеру сразу после выхода на свободу.
Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО «Бутырка» были отправлены и другие фигуранты дела – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Позже суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Александр Протасовицкий и Мамаев получили сроки длительностью 1 год и 5 месяцев.
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