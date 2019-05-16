Буффон призвал Манчини вернуть Балотелли в сборную Италии
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон призвал главного тренера сборной Италии Роберто Манчини вернуть нападающего Марио Балотелли, ныне выступающего за «Марсель», в стан национальной команды.
«У Марио всё хорошо в „Марселе“, он проявляет искренность и зрелость. Он отлично подходит для сборной. Говорят, что французская лига не такая уж и крутая. Возможно, она не так развита в плане тактики, но она очень хороша с точки зрения техники и физики. Помимо „ПСЖ“ такие команды, как „Лилль“ и „Лион“, финишировали бы в пятёрке лучших в Серии А», — сказал итальянский футболист в интервью E poi c'e Cattelan.
В нынешнем сезоне Балотелли в чемпионате Франции провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу.
Балотелли: судьи во Франции просто ужасны
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