Буффон призвал Манчини вернуть Балотелли в сборную Италии

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон призвал главного тренера сборной Италии Роберто Манчини вернуть нападающего Марио Балотелли, ныне выступающего за «Марсель», в стан национальной команды.

«У Марио всё хорошо в „Марселе“, он проявляет искренность и зрелость. Он отлично подходит для сборной. Говорят, что французская лига не такая уж и крутая. Возможно, она не так развита в плане тактики, но она очень хороша с точки зрения техники и физики. Помимо „ПСЖ“ такие команды, как „Лилль“ и „Лион“, финишировали бы в пятёрке лучших в Серии А», — сказал итальянский футболист в интервью E poi c'e Cattelan.

В нынешнем сезоне Балотелли в чемпионате Франции провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу.