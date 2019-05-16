«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят купить Левандовского

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» проявляют интерес к польскому нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому. Об этом сообщает Kicker.

По данным источника, английский и французский клубы сделали запросы о возможной покупке форварда в летнее трансферное окно. «Бавария» хочет продлить контракт с поляком, но он готов рассмотреть предложения других клубов.

30-летний Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором 22 забитых мячей (3 — с пенальти), а также отметился семью результативными передачами. Также на его счету восемь голов в восьми матчах Лиги чемпионов. Контракт футболиста с немецким клубом действителен до лета 2021 года.