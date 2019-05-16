Смертин: высказывания Ильина недопустимы не только на поле, но и вне его
Бывший футболист сборной России Алексей Смертин, в настоящий момент занимающий пост офицера по борьбе с дискриминацией и расизмом, прокомментировал конфликт между полузащитником «Арсенала» Резиуаном Мирзовым и нападающим «Урала» Владимиром Ильиным, произошедший после ответного полуфинального матча Кубка России.
«Мы будем разбираться в ситуации.Такие высказывания недопустимы не только на футбольном поле, но и вне его. Мы соберём все материалы по данному делу и передадим в КДК, дальше уже будет выноситься решение комитетом», — сказал Смертин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Как говорится в послематчевом протоколе, Мирзов ударил Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями.
Мирзов ударил Ильина после оскорблений в его адрес по национальному признаку
- 16 мая 2019
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
13:58
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:18
-
12:13
-
12:03
-
11:57
-
11:48
-
11:40
-
11:25
-
11:23
-
11:04
-
11:00
Партнерский контент