Смертин: высказывания Ильина недопустимы не только на поле, но и вне его

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин, в настоящий момент занимающий пост офицера по борьбе с дискриминацией и расизмом, прокомментировал конфликт между полузащитником «Арсенала» Резиуаном Мирзовым и нападающим «Урала» Владимиром Ильиным, произошедший после ответного полуфинального матча Кубка России.

«Мы будем разбираться в ситуации.Такие высказывания недопустимы не только на футбольном поле, но и вне его. Мы соберём все материалы по данному делу и передадим в КДК, дальше уже будет выноситься решение комитетом», — сказал Смертин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Как говорится в послематчевом протоколе, Мирзов ударил Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями.