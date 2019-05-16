Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было

Полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов заявил, что никаких потасовок после ответного полуфинального матча Кубка России против «Урала» с его участием не было. Встреча завершилась ничьей (2:2), что позволило уральской команде выйти в финал турнира.

Ранее появилась информация, что Мирзов после матча ударил нападающего гостей Владимира Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями. Об этом говорилось в послематчевом протоколе.

«Ничего не было, ничего не случилось», — цитирует Мирзова «РИА Новости».

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов в интервью «Чемпионату» заявил, что Ильин оскорбил Мирзова словом «чурка» и теперь клуб будет добиваться самого сурового наказания для футболиста «Урала».