Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было
Полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов заявил, что никаких потасовок после ответного полуфинального матча Кубка России против «Урала» с его участием не было. Встреча завершилась ничьей (2:2), что позволило уральской команде выйти в финал турнира.
Ранее появилась информация, что Мирзов после матча ударил нападающего гостей Владимира Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями. Об этом говорилось в послематчевом протоколе.
«Ничего не было, ничего не случилось», — цитирует Мирзова «РИА Новости».
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов в интервью «Чемпионату» заявил, что Ильин оскорбил Мирзова словом «чурка» и теперь клуб будет добиваться самого сурового наказания для футболиста «Урала».
Балашов: Ильин оскорбил Мирзова словом «чурка», прощать такое не намерены
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