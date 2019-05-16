КДК дисквалифицировал Федотова на один матч

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые комитет принял по итогам матча РПЛ «Оренбург» — «Урал».
«После окончания матча с трибуны зрителей „Оренбурга“ была брошена бутылка в сторону судей (штраф — 20 тыс. рублей). Зрители скандировали нецензурные выражения в адрес арбитров (40 тыс. рублей). Тренер „Оренбурга“ Платон Захарчук покидал пределы технической зоны с выходом на поле (10 тыс. рублей ему, 20 тыс. рублей — клубу). Федотов покидал пределы технической зоны (20 тыс. рублей). Пять раз начальник „Урала“ Иванов покидал пределы технической зоны, Парфёнов покидал пределы технической зоны, старший тренер Калашников покидал пределы технической зоны с выходом на поле. Каждый из них оштрафован на 10 тыс. рублей. За выход Калашникова на поле —„Урал“ 20 тыс. рублей.
Федотов после окончания матча вышел на поле и в центральном круге выражал недовольство действиями судей и толкнул игрока «Урала» в область груди. На заседании Федотов не отрицал толчок игрока «Урала», Федотов прислал объяснение: «Увидев отличного защитника, я толкнул его в сторону судей, чтобы он лучше их защищал». КДК увидел умышленный толчок игрока команды соперника и дисквалифицировал его на один матч чемпионата России.
Захарчук после окончания матча при входе в подтрибунное помещение в нецензурной форме выражал недовольство действиями судейской бригады. На заседании КДК он объяснил свою фразу так: «Это было направлено не в адрес судейской бригады, а в эмоциональном порыве». Есть запись и в рапорте, и в протоколе, которая подтверждает адресность его высказываний. За оскорбительное поведение решено дисквалифицировать его на три матча», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
- 16 мая 2019
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