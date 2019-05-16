«Динамо» оштрафовано на 125 тыс. рублей, «Локомотив» — на 100 тыс.

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил о решениях, которые сегодня, 16 мая, комитет принял по итогам матчей 28-го тура РПЛ.

«Динамо» — «Ростов»: за нецензурные кричалки фанатов хозяева оштрафованы на 100 тыс. рублей, гости — на 60 тыс.

«Енисей» — «Краснодар»: хозяева наказаны штрафом в 50 тыс. рублей за скандирование нецензурных выражений болельщиками.



«Локомотив» — «Рубин»: «железнодорожники» оштрафованы на 100 тыс. рублей за нецензурные выражения фанатов.



«Спартак» — «Уфа»: штраф красно-белым в размере 25 тыс. рублей за несогласованный баннер по поводу Fan ID, а также 40 тыс. рублей за 2 файера и 2 дымовые шашки.



«Оренбург» — «Урал»: после окончания матча с трибуны зрителей хозяев была брошена бутылка в сторону судей (20 тыс. рублей). Зрители скандировали нецензурные выражения в адрес арбитров (40 тыс. рублей). Тренер «Оренбурга» Платон Захарчук покидал пределы технической зоны с выходом на поле (10 тыс. рублей — ему, 20 тыс. рублей — клубу). Федотов покидал пределы технической зоны (20 тыс. рублей). Пять раз начальник «Урала» Иванов покидал пределы технической зоны, Парфенов покидал пределы технической зоны, старший тренер Калашников покидал пределы технической зоны с выходом на поле. Каждый из них оштрафован на 10 тыс. рублей. За выход Калашникова на поле штраф «Уралу» — 20 тыс. рублей.