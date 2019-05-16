Семак: когда меня качали игроки, думал, чтобы не разошлись и не бросили

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал завоевание титула чемпиона России.

«В какой момент стало понятно, что мы чемпионы? Примерно когда оставалось четыре тура, мы понимали, что остаётся немного очков. Полной уверенности не было, бывает абсолютно всё, это же футбол, много примеров таких есть по всему миру. Два матча после „Краснодара“ были не менее сложными, чем сам „Краснодар“. Мы никогда не сдаёмся. В том же Грозном ошиблись, пропустили. Но потом в конце собрались.



Я стараюсь быть реалистом. Есть задание, есть возможности, надо ставить определённые задачи и решать проблемы. В этом и есть работа главного тренера.



Когда меня качали перед „Виражом“, я думал, главное, чтобы не разошлись и не бросили. Спрашивал, могут ли обойтись без главного тренера в этом процессе (смеётся). Это успех прежде всего команды, они заслужили. Блестяще провели сезон. Матч с ЦСКА провели на твёрдую пятёрку. Хотелось, чтобы всё получилось в этот день. Болельщики, рекорды, игра. Всё это придаёт настроение. Это были моменты, когда мы были на седьмом небе от счастья. Это пазлы той радости, которую нам доставил этот сезон», — сказал Семак в эфире «Радио „Зенит“.