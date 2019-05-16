«Тамбов» провёл дружеский матч со своими болельщиками

Накануне во время вечерней тренировки на стадионе «Спартак» «Тамбов» провёл традиционный дружеский матч со своими болельщиками. Фанатам из коллектива «Формат 68» противостояли игроки основного состава тамбовского клуба.

«Данный матч был прекрасно интегрирован Александром Григоряном и его тренерским штабом в тренировочный процесс и подарил множество ярких и незабываемых эмоций всем участникам. Команда «Формат», составленная из фанатов клуба, выступает в областной любительской лиге 8х8, поэтому и было принято решение провести игру в этом необычном, но крайне популярном формате. Матч завершился разгромным поражением болельщиков.

«Тамбов» выражает благодарность коллективу «Формат 68» за организацию данного матча и отдельно благодарит за нескончаемую поддержку на протяжении всего сезона, как на домашних, так и на выездных играх! Вместе мы одна команда!» — говорится на официальном сайте клуба.

Видео доступно на YouTube-канале «Тамбова».