Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»

Футболисты «Спартака» продолжают подготовку к матчу 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», который состоится 18 мая.
Сегодня, 16 мая, «Спартак» провёл очередную тренировку. В общей группе без ограничений работал защитник Сальваторе Боккетти, сообщает официальный сайт красно-белых. Напомним, что итальянец пропустил последние матчи из-за проблем с икроножными мышцами.
Завтра утром спартаковцев ждёт ещё одно занятие под руководством Олега Кононова, после чего столичная команда отправится в Самару.
По итогам 28 туров «Спартак», набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. За два тура до конца сезона красно-белые отстают от зоны Лиги чемпионов на четыре очка и опережают ЦСКА и «Арсенал» на один балл.
- 16 мая 2019
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