«Интер» объявил о продлении контракта со Шкриньяром

Миланский «Интер» продлил контракт со словацким защитником Миланом Шкриньяром. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между игроком и клубом будет действовать до 30 июня 2023 года.

24-летний Шкриньяр перешёл в «Интер» летом 2017 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 28 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. За сборную Словакии провёл 25 матчей.

После 36 туров «Интер», набрав 66 очков, занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. В следующем туре миланский клуб на выезде сыграет с «Наполи». Встреча состоится 19 мая.