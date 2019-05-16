«Интер» объявил о продлении контракта со Шкриньяром
Миланский «Интер» продлил контракт со словацким защитником Миланом Шкриньяром. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между игроком и клубом будет действовать до 30 июня 2023 года.
24-летний Шкриньяр перешёл в «Интер» летом 2017 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 28 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. За сборную Словакии провёл 25 матчей.
После 36 туров «Интер», набрав 66 очков, занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. В следующем туре миланский клуб на выезде сыграет с «Наполи». Встреча состоится 19 мая.
Конте возглавит «Интер», если не дождётся предложения от «Ювентуса»
- 16 мая 2019
-
17:16
-
17:14
-
16:59
-
16:52
-
16:49
-
16:31
-
16:21
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
13:58
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:18
-
12:13
Партнерский контент