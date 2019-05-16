«Реал» — самый дорогой футбольный бренд мира, «Зенит» — на 46-м месте

«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом в мире, сообщает Brand Finance. Стоимость мадридского клуба выросла на 27% и теперь составляет около € 1,646 млрд. «Реал» обошёл «Манчестер Юнайтед», стоимость которого упала на 5,8% (€ 1,472 млрд).



Единственным российским клубом, который попал в топ-50 рейтинга, является «Зенит». Петербургский клуб поднялся с 49-й на 46-ю строчку, а его стоимость в настоящее время составляет € 116 млн.

При подготовке отчёта «Brand Finance», один из крупнейших в мире поставщиков услуг в области оценки брендов, учитывает сумму различных факторов: спортивные результаты, эффективность коммерческой деятельности, онлайн-проекты, состояние инфраструктуры, посещаемость матчей и другие.