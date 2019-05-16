«Реал» — самый дорогой футбольный бренд мира, «Зенит» — на 46-м месте
«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом в мире, сообщает Brand Finance. Стоимость мадридского клуба выросла на 27% и теперь составляет около € 1,646 млрд. «Реал» обошёл «Манчестер Юнайтед», стоимость которого упала на 5,8% (€ 1,472 млрд).
Единственным российским клубом, который попал в топ-50 рейтинга, является «Зенит». Петербургский клуб поднялся с 49-й на 46-ю строчку, а его стоимость в настоящее время составляет € 116 млн.
При подготовке отчёта «Brand Finance», один из крупнейших в мире поставщиков услуг в области оценки брендов, учитывает сумму различных факторов: спортивные результаты, эффективность коммерческой деятельности, онлайн-проекты, состояние инфраструктуры, посещаемость матчей и другие.
Корнеев: «Зенит» вёл переговоры о переходе с Игуаином, Суаресом и Дибалой
- 16 мая 2019
-
17:16
-
17:14
-
16:59
-
16:52
-
16:49
-
16:31
-
16:21
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
13:58
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:18
-
12:13
Партнерский контент