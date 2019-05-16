Стогниенко занял должность шеф-редактора спортивной видеоредакции Okko Спорт

Владимир Стогниенко официально назначен шеф-редактором Okko Спорт — спортивной видеоредакции одного из крупнейших онлайн-кинотеатров России Okko, входящего в состав RamblerGroup. RamblerGroup и английская Премьер-лига в апреле подписали контракт, в рамках которого онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет прямые трансляции всех матчей АПЛ, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как АПЛ, так и спортивной видеоредакцией Okko Спорт. Владимиру предстоит сформировать команду лучших профессионалов отрасли, заниматься созданием и адаптацией контента, сделать трансляции АПЛ максимально интересными и увлекательными для болельщиков.

Кроме того на ведущем российском спортивном ресурсе Championat.com, который также входит в RamblerGroup, появится специальный раздел, посвящённый английской Премьер-Лиге. В этом разделе любителям английского футбола будет предложено лучшее из того, чему Championat.com научился за 14 лет работы: оперативная аналитика игр и обзоры, мнения экспертов, интервью с игроками и тренерами, профессиональная статистика и инфографика, прогнозы, обзоры и конкурсы. Также пользователям будут доступны дополнительные видеоматериалы, созданные видеоредакцией Okko Спорт под руководством Стогниенко.



«Владимир станет капитаном команды проекта: его профессиональный опыт позволит собрать в проекте Оkkо Спорт по-настоящему влюблённых в футбол профессионалов и сделать просмотр матчей АПЛ максимально увлекательным для болельщиков. Трансляция матчей АПЛ – это проект всей RamblerGroup, и эффективное взаимодействие между подразделениями — ключ к общему успеху проекта. С нашей стороны не было никаких сомнений, что Владимир — кандидат номер один на эту позицию, и я очень рад, что он выбрал работу в Rambler Group следующим этапом своей карьеры», — сказал Михаил Гершкович, руководитель спортивных проектов RamblerGroup.



«Работа в Rambler Group – это серьёзный вызов. Мне предстоит с нуля сформировать редакцию, выстроить все процессы. Это сложная задача, в том числе потому, что в России пока никто ещё не делал спортивные трансляции через онлайн-кинотеатр. А ведь нам предстоит не только на высоком уровне освещать все 10 матчей в течение каждого из 38 туров, но и создавать дополнительный контент. Но я уверен, что этот проект будет полезен для всей индустрии. Усиление конкуренции в области спортивного вещания повышает качество нашей работы. Мне хочется, чтобы эта сфера продолжала развиваться и привлекала всё больше талантливых людей», — поделился Стогниенко мнением о вступлении в должность.