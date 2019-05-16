Стогниенко занял должность шеф-редактора спортивной видеоредакции Okko Спорт

Владимир Стогниенко официально назначен шеф-редактором Okko Спорт — спортивной видеоредакции одного из крупнейших онлайн-кинотеатров России Okko, входящего в состав RamblerGroup. RamblerGroup и английская Премьер-лига в апреле подписали контракт, в рамках которого онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет прямые трансляции всех матчей АПЛ, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как АПЛ, так и спортивной видеоредакцией Okko Спорт. Владимиру предстоит сформировать команду лучших профессионалов отрасли, заниматься созданием и адаптацией контента, сделать трансляции АПЛ максимально интересными и увлекательными для болельщиков.
Кроме того на ведущем российском спортивном ресурсе Championat.com, который также входит в RamblerGroup, появится специальный раздел, посвящённый английской Премьер-Лиге. В этом разделе любителям английского футбола будет предложено лучшее из того, чему Championat.com научился за 14 лет работы: оперативная аналитика игр и обзоры, мнения экспертов, интервью с игроками и тренерами, профессиональная статистика и инфографика, прогнозы, обзоры и конкурсы. Также пользователям будут доступны дополнительные видеоматериалы, созданные видеоредакцией Okko Спорт под руководством Стогниенко.
«Владимир станет капитаном команды проекта: его профессиональный опыт позволит собрать в проекте Оkkо Спорт по-настоящему влюблённых в футбол профессионалов и сделать просмотр матчей АПЛ максимально увлекательным для болельщиков. Трансляция матчей АПЛ – это проект всей RamblerGroup, и эффективное взаимодействие между подразделениями — ключ к общему успеху проекта. С нашей стороны не было никаких сомнений, что Владимир — кандидат номер один на эту позицию, и я очень рад, что он выбрал работу в Rambler Group следующим этапом своей карьеры», — сказал Михаил Гершкович, руководитель спортивных проектов RamblerGroup.
«Работа в Rambler Group – это серьёзный вызов. Мне предстоит с нуля сформировать редакцию, выстроить все процессы. Это сложная задача, в том числе потому, что в России пока никто ещё не делал спортивные трансляции через онлайн-кинотеатр. А ведь нам предстоит не только на высоком уровне освещать все 10 матчей в течение каждого из 38 туров, но и создавать дополнительный контент. Но я уверен, что этот проект будет полезен для всей индустрии. Усиление конкуренции в области спортивного вещания повышает качество нашей работы. Мне хочется, чтобы эта сфера продолжала развиваться и привлекала всё больше талантливых людей», — поделился Стогниенко мнением о вступлении в должность.
- 16 мая 2019
-
17:14
-
16:59
-
16:52
-
16:49
-
16:31
-
16:21
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
13:58
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:18
-
12:13
-
12:03