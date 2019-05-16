Федотов может заменить Бердыева в «Рубине»

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером казанского «Рубина» может стать наставник «Оренбурга» Владимир Федотов.

Федотов может сменить на посту главного тренера казанского клуба Курбана Бердыева, который объявит о своём будущем после матча 30-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

Федотов до сих пор не продлил контракт с «Оренбургом», который истекает в этом сезоне, хотя ведёт диалог с клубом на этот счёт.

После 28 туров «Оренбург», набрав 37 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре клуб сыграет с «Уфой». Матч состоится 18 мая в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи в 14:00 мск. Главный арбитр: Алексей Матюнин из Москвы.