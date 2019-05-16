Федотов может заменить Бердыева в «Рубине»
Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером казанского «Рубина» может стать наставник «Оренбурга» Владимир Федотов.
Федотов может сменить на посту главного тренера казанского клуба Курбана Бердыева, который объявит о своём будущем после матча 30-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
Федотов до сих пор не продлил контракт с «Оренбургом», который истекает в этом сезоне, хотя ведёт диалог с клубом на этот счёт.
После 28 туров «Оренбург», набрав 37 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре клуб сыграет с «Уфой». Матч состоится 18 мая в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи в 14:00 мск. Главный арбитр: Алексей Матюнин из Москвы.
Евдокимов может стать новым главным тренером «Рубина»
- 16 мая 2019
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