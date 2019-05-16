Объявлен состав молодёжной сборной России на матч с Чехией

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов на учебно-тренировочный сбор команды в Австрии, который пройдёт с 30 мая по 6 июня, вызвал 23 футболиста. В рамках этого сбора его подопечные проведут контрольный матч с Чехией.
Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Уфа»), Иван Лапшов («Казанка» Москва), Михаил Лысов («Локомотив» Москва), Алексей Татаев («Млада-Болеслав» Чехия).
Полузащитники: Илья Визнович («Луч» Владивосток), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Александр Ломовицкий, Наиль Умяров (все — «Спартак» Москва), Артём Голубев, Магомед-Шапи Сулейманов, Данила Уткин (все — «Краснодар»), Леон Мусаев («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Тугарев («Локомотив» Москва).
Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Иван Игнатьев («Краснодар»), Артур Сагитов («Рубин»).
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