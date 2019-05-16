Дриусси: российский футбол становится всё более привлекательным
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.
«Я чувствую, что сильно вырос как личность, я живу в прекрасной стране, и мне повезло, что смог очень хорошо адаптироваться. Российский футбол становится всё более привлекательным, он очень конкурентоспособен. Конечно, всегда есть что улучшить, но я думаю, что это очень хорошая лига», — приводит слова Дриусси Futbolargentino.com.
В нынешнем сезоне на клубном уровне Дриусси принял участие в 41 матче, отметился 11 результативными ударами и 11 голевыми передачами. В «Зенит» аргентинец перешёл летом 2017 года из «Ривер Плейт». Трансфер футболиста обошёлся сине-бело-голубым в € 15 млн. Контракт 23-летнего нападающего с клубом рассчитан до лета 2021 года.
Дриусси: «Зенит» не хотел проигрывать, это заставило нас идти вперёд
- 16 мая 2019
-
18:42
-
18:18
-
18:15
-
17:55
-
17:52
-
17:45
-
17:40
-
17:25
-
17:16
-
17:14
-
16:59
-
16:52
-
16:49
-
16:31
-
16:21
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
13:58
-
13:40
-
13:30
Партнерский контент