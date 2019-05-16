Дриусси: российский футбол становится всё более привлекательным

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Я чувствую, что сильно вырос как личность, я живу в прекрасной стране, и мне повезло, что смог очень хорошо адаптироваться. Российский футбол становится всё более привлекательным, он очень конкурентоспособен. Конечно, всегда есть что улучшить, но я думаю, что это очень хорошая лига», — приводит слова Дриусси Futbolargentino.com.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Дриусси принял участие в 41 матче, отметился 11 результативными ударами и 11 голевыми передачами. В «Зенит» аргентинец перешёл летом 2017 года из «Ривер Плейт». Трансфер футболиста обошёлся сине-бело-голубым в € 15 млн. Контракт 23-летнего нападающего с клубом рассчитан до лета 2021 года.