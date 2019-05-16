Игра с «Зенитом» станет прощальной для Калачёва в составе «Ростова»

«Ростов» на своей странице в «Твиттере» сообщил, что домашняя встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» станет прощальной для 38-летнего полузащитника команды Тимофея Калачёва.

«Друзья, матч с «Зенитом» станет прощальным для Тимофея Калачёва в составе нашего клуба. Ждём всех на «Ростов Арене» 19 мая. Проводим Легенду № 2 вместе!» — говорится в сообщении «Ростова».

Калачёв выступал за «Ростов» с 2006 по 2007 год, а затем вернулся в команду в 2010-м. В составе жёлто-синих хавбек выиграл Кубок России в сезоне-2013/14.

В нынешней кампании Тимофей принял участие в 10 матчах в чемпионате России, 4 из которых начал в стартовом составе.

Игра «Ростов» — «Зенит» состоится 19 мая в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена», начало — в 19:00 мск.