«ПСЖ» не будет претендовать на Гризманна

«ПСЖ» не будет предпринимать попытки приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает Marca.
По информации издания, парижане не заинтересованы в трансфере 28-летнего нападающего «матрасников». Приоритетом для французского чемпиона ближайшим летом будет покупка игроков в оборону и середину поля. Нового нападающего «ПСЖ» может купить только в том случае, если клуб покинет Эдинсон Кавани. Однако вряд ли на укрепление атаки будет выделена крупная сумма ввиду проблем парижан с финансовым фэйр-плей.
В нынешнем сезоне на клубном уровне Гризманн принял участие в 47 матчах, отметился 21 результативным ударом и 10 голевыми передачами. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ближайшим летом сумма отступных за француза снизится с € 200 млн до € 120 млн. Ранее Гризманн также выступал за «Реал Сосьедад».
- 16 мая 2019
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