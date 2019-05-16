Зиеш — лучший игрок «Аякса» в сезоне-2018/19

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш признан лучшим игроком команды в сезоне-2018/19, сообщает пресс-служба амстердамцев.

26-летний марокканец в нынешней кампании провёл 29 матчей в чемпионате Нидерландов. В его активе 16 голов и 21 результативная передача. В 17 встречах в Лиге чемпионов хавбек забил 5 мячей и отдал 4 голевых паса.

«Аякс» в нынешнем сезоне стал чемпионом Нидерландов. В 34 матчах команда из Амстердама набрала 86 очков. В Лиге чемпионов подопечные Эрика тен Хага дошли до полуфинала, где по сумме двух игр уступили лондонскому «Тоттенхэм Хотспур» (1:0, 2:3).

Хаким выступает за «Аякс» с 2016 года. Ранее полузащитник защищал цвета «Твенте» и «Херенвена». Его контракт с амстердамцами рассчитан до 30 июня 2021 года.