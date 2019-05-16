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Орлов: Мамаев несёт за инцидент с драками большую ответственность, чем Кокорин

Орлов: Мамаев несёт за инцидент с драками большую ответственность, чем Кокорин
Футбол / РПЛ 0

Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что в инциденте с драками в центре Москвы в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев несёт большую ответственность, нежели форвард «Зенита» Александр Кокорин.

«Понятно, что „Зенит“ ждёт Кокорина, — это уже объявлено. А Мамаева не возьмут в „Зенит“. Если быть до конца откровенным, то Павел постарше Кокорина, так что он несёт за этот инцидент большую ответственность. Старший отвечает. Уже есть желающие приобрести Мамаева — Кадыров, Иванов… Есть команды, готовые его пригласить сразу. Может, и на зарплату поставили уже. Дай бог им здоровья, ребята оступились очень серьёзно, наказаны. Теперь, конечно, у них будет большая мотивация вернуться в строй», — сказал Орлов на своём YouTube-канале.

Орлов: «Зенит» ожидает Кокорина. По моим данным, он здоров
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