Источник: Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на сумму € 50 млн

Нападающий «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне Лука Йович близок к переходу в мадридский «Реал». 21-летний серб уже подписал со «сливочными» пятилетнее соглашение на общую сумму € 50 млн, сообщает Sky Germany.

За переход Йовича «Реал» заплатит € 60 млн. Из этой суммы € 48 млн получит «Айнтрахт», а € 12 млн достанутся бывшему клубу Йовича «Бенфике».

Ранее сообщалось, что «Реал» объявит о трансфере Луки через несколько дней после заключительной игры «Айнтрахта» в немецкой Бундеслиге с «Баварией», которая состоится в Мюнхене 18 мая.

В нынешнем сезоне Йович принял участие в 31 матче чемпионата Германии. В активе форварда 17 голов и 5 результативных передач. В 14 встречах в Лиге Европы серб забил 10 мячей и отдал 1 голевой пас.