Источник: Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на сумму € 50 млн
Нападающий «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне Лука Йович близок к переходу в мадридский «Реал». 21-летний серб уже подписал со «сливочными» пятилетнее соглашение на общую сумму € 50 млн, сообщает Sky Germany.
За переход Йовича «Реал» заплатит € 60 млн. Из этой суммы € 48 млн получит «Айнтрахт», а € 12 млн достанутся бывшему клубу Йовича «Бенфике».
Ранее сообщалось, что «Реал» объявит о трансфере Луки через несколько дней после заключительной игры «Айнтрахта» в немецкой Бундеслиге с «Баварией», которая состоится в Мюнхене 18 мая.
В нынешнем сезоне Йович принял участие в 31 матче чемпионата Германии. В активе форварда 17 голов и 5 результативных передач. В 14 встречах в Лиге Европы серб забил 10 мячей и отдал 1 голевой пас.
Диас может стать частью сделки по трансферу Йовича в «Реал»
- 16 мая 2019
-
19:59
-
19:54
-
19:40
-
19:38
-
19:15
-
18:48
-
18:42
-
18:18
-
18:15
-
17:55
-
17:52
-
17:45
-
17:40
-
17:25
-
17:16
-
17:14
-
16:59
-
16:52
-
16:49
-
16:31
-
16:21
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:31
Партнерский контент