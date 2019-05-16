Ассоциация европейских лиг выступила против изменений в Лиге чемпионов

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) на официальном сайте опубликовала заявление, в котором не поддержала изменения в Лиге чемпионов, ранее предложенные Ассоциацией европейских клубов (ЕСА).
«Мы твёрдо убеждены, что предложенные реформы принесут пользу нескольким богатым и доминирующим клубам, но нанесут ущерб лигам и подавляющему большинству команд, выступающих во внутренних турнирах.
Наша организация работает над изменениями, которые будут способствовать долгосрочной спортивной и финансовой устойчивости как еврокубков, так и национальных клубных соревнований.
Мы считаем, что необходимо с нуля начинать вносить изменения в проект клубных соревнований под эгидой УЕФА, который сначала должен прийти к соглашению с нашей организацией и другими заинтересованными сторонами», — говорится в заявлении.
Ранее ЕСА во главе с президентом туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли предложила заменить традиционную квалификацию в Лигу чемпионов через национальные чемпионаты на европейскую систему пирамиды футбола. Предлагалось также проводить матчи по выходным и изменить формат группового турнира с 8 групп по 4 команды на 4 группы по 8 команд, что увеличит количество встреч для каждого участника с 6 до 14.
- 16 мая 2019
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