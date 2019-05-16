Источник: Брандт перейдёт в «Боруссию» Д, если покинет «Байер»

Нападающий леверкузенского «Байера» Юлиан Брандт намерен перейти в дортмундскую «Боруссию», если решит покинуть команду предстоящим летом, сообщает Sky Germany.

В услугах Брандта также заинтересованы два английский клуба — лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».

Юлиан планирует остаться в «Байере», если команда обеспечит себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Для этого леверкузенцам нужно обойти в турнирной таблице Бундеслиги «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. За один тур до конца сезона у обоих клубов по 55 очков.

Сообщается также, что форвард может остаться в «Байере», даже если его команда в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы.

Нынешний контракт Брандта рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешней кампании 23-летний немец забил 6 голов и отдал 11 результативных передач в 32 матчах чемпионата Германии.