Педро Роша забил гол в матче Кубка Бразилии

Нападающий «Крузейро» Педро Роша забил второй мяч за бразильский клуб после перехода из московского «Спартака».
24-летний форвард открыл счёт на 58-й минуте первого матча 1/8 финала Кубка Бразилии с «Флуминенсе». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Дебютный мяч за «Крузейро» Педро забил в игре 1-го тура чемпионата Бразилии с «Фламенго» (1:3).
Роша перешёл в «Крузейро» на правах аренды в начале апреля. Ранее «Чемпионат» сообщал, что эта сделка принесла «Спартаку» € 800 тыс. Бразильский клуб обладает приоритетным правом выкупа игрока у красно-белых за € 11,5 млн.
«Спартак» приобрёл Рошу у «Гремио» летом 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий принял участие в одном матче. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2021 года.
- 16 мая 2019
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