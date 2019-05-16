«Краснодар» поборется с «Локомотивом» за Ерёменко

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» в летнее трансферное окно попытается приобрести полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко. 32-летний игрок, с большой долей вероятности, покинет клуб из Ростова-на-Дону по завершении сезона.

Фаворитом в борьбе за Ерёменко является московский «Локомотив». Большую роль в этом играет тот факт, что на приобретении хавбека «Ростова» очень сильно настаивает главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.

Нынешнюю кампанию Роман начал в составе московского «Спартака». В минувшее зимнее трансферное окно российский футболист перешёл в «Ростов». Контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

В этом сезоне Ерёменко в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в стартовом составе) забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.