Хёведес не поможет «Локомотиву» в оставшихся играх сезона
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес не сыграет в текущем сезоне из-за травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «железнодорожников».
По информации источника, повреждение 31-летний игрок получил в ответном матче 1/2 финала Кубка России с «Ростовом». Диагноз и степень серьёзности травмы не уточняется. Однако известно, что немец не поможет своей команде в оставшихся играх чемпионата России с «Уралом» (в гостях) и «Уфой» (дома) и финальном матче Кубка России с тем же «Уралом».
В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Хёведеса в 26 матчах 4 результативных удара. В «Локомотив» футболист перешёл летом прошлого года из «Шальке-04». Трансфер игрока обошёлся московскому клубу в € 5 млн.
«Краснодар» поборется с «Локомотивом» за Ерёменко
- 16 мая 2019
-
23:22
-
23:12
-
22:57
-
22:38
-
22:25
-
22:15
-
22:05
-
21:39
-
21:35
-
21:22
-
21:21
-
21:02
-
20:57
-
20:38
-
20:25
-
19:59
-
19:54
-
19:40
-
19:38
-
19:15
-
18:48
-
18:42
-
18:18
-
18:15
-
17:55
-
17:52
-
17:45
-
17:40
-
17:25
-
17:16
-
17:14
-
16:59
-
16:52
-
16:49
-
16:31
Партнерский контент