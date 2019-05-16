«Милан» предлагает Сарри контракт на € 3 млн в год и контроль над трансферами
Новым главным тренером «Милана» может стать наставник «Челси» Маурицио Сарри, сообщает Calciomercato.
По информации источника, по окончании текущего сезона «россонери» намерены расстаться с Дженнаро Гаттузо, возглавившим команду осенью 2017 года. Сарри рассматривается руководством миланского клуба как идеальная кандидатура на роль нового наставника. Красно-черные уже контактировали с 60-летним специалистом и готовы предложить ему контракт 3-летний контракт с зарплатой € 3 млн в год. Клуб также готов предоставить ему полный контроль над трансферами.
За два тура до завершения чемпионата Италии «Милан» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, отставая от «Аталанты» (4-е место) на три очка.
«Челси» склоняется к увольнению Сарри, несмотря на возможную победу в ЛЕ
- 16 мая 2019
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