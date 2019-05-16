Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Портсмут» — «Сандерленд». 16 мая. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» не смог договориться с Аллегри, стороны проведут третью встречу

«Ювентус» не смог договориться с Аллегри, стороны проведут третью встречу
Футбол / Италия 0

Руководство туринского «Ювентуса» завтра, 17 мая, проведёт ещё одну встречу с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Стороны всё ещё не могут договориться о продолжении сотрудничества, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Аллегри встречался с боссами «Ювентуса» уже дважды. На предыдущей встрече, состоявшейся сегодня, 16 мая, с главным тренером разговаривали президент туринцев Андреа Аньелли, директор клуба Павел Недвед и спортивный директор Фабио Паратичи.

Ранее сообщалось, что Аллегри запросил у руководства «Ювентуса» новый контракт сроком до 2022 года с солидной прибавкой к заработной плате. 51-летний специалист хочет также большей власти в трансферных вопросах, а также в вопросах выделения средств на укрепление обороны и полузащиты.

Источник: Почеттино запросил у «Ювентуса» контракт на € 20 млн в год
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент