«Ювентус» не смог договориться с Аллегри, стороны проведут третью встречу

Руководство туринского «Ювентуса» завтра, 17 мая, проведёт ещё одну встречу с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Стороны всё ещё не могут договориться о продолжении сотрудничества, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Аллегри встречался с боссами «Ювентуса» уже дважды. На предыдущей встрече, состоявшейся сегодня, 16 мая, с главным тренером разговаривали президент туринцев Андреа Аньелли, директор клуба Павел Недвед и спортивный директор Фабио Паратичи.
Ранее сообщалось, что Аллегри запросил у руководства «Ювентуса» новый контракт сроком до 2022 года с солидной прибавкой к заработной плате. 51-летний специалист хочет также большей власти в трансферных вопросах, а также в вопросах выделения средств на укрепление обороны и полузащиты.
- 16 мая 2019
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