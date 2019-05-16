Лопетеги: в «Реале» нам не везло в течение трёх недель

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и национальной команды Испании Хулен Лопетеги рассказал о неудачном периоде «сливочных» в нынешнем сезоне, который стоил ему работы.

«Мы отлично начали, провели несколько отличных матчей, но затем нам не везло у чужих ворот в течение трёх недель. В тех играх мы были лучше. Такое может случиться с любой командой. Думали, что ещё есть время всё исправить. У нас была важная вещь — полная приверженность со стороны игроков и всей команды, которая могла многое дать», — приводит слова Лопетеги The Coaches' Voice.

Хулен возглавил «Реал» летом 2018 года. Руководство мадридцев уволило 52-летнего специалиста в конце октября, после чего команду в течение четырёх с половиной месяцев тренировал Сантьяго Солари. Сейчас наставником «сливочных» является Зинедин Зидан.